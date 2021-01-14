Ведущим российским спортсменам, которые выступают за сборные страны, предложат вакцинацию от коронавируса

Заседание штаба по подготовке спортсменов к Олимпийским играм на, котором обсуждался этот вопрос, состоялось еще в конце декабря, об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта России. Во встрече приняли участие как представители ведомства, так и Федерального медико-биологического агентства. Интересно, что раньше прочих обезопасить от КОВИД-19 себя решили в Российском футбольном союзе. Процесс будет сугубо добровольным, но в ФМБА уже взялись за подготовку регламента. Нужно совместить графики выступления спортсменов на международных и российских соревнованиях, проведения тренировочных сборов и прочих мероприятий. Первоочередное право получат те, кто готовится к Олимпийским Играм в Токио, которые перенесли на 2021 год. Кроме того, сообщается, что кампания затронет и будущих звезд из сборных всех возрастов. Напомним, что пока российские вакцины пока не прошли процедуру сертификации за рубежом.

Представители тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава по месту жительства.