Европейский суд по правам человека вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе Украины против России

Россию обвиняют в нарушении прав человека в Крыму. Суд признал жалобу частично приемлемой, — рассказал «Эху» руководитель международной практики группы «Агора» Кирилл Коротеев.

Решение по жалобе ЕСПЧ примет позже. Российские представители настаивают на том, что иск не может быть принят к рассмотрению. По их словам, жалоба Украины является политической.