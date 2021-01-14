Сегодня мужская сборная России по гандболу сыграет первый матч на чемпионате мира в Египте против команды Белоруссии

Это первенство станет первым, где будут действовать санкции международного арбитражного суда. Российские гандболисты будут выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» без национального флага и гимна. Тренер команды Велимир Петкович сказал, что герб и флаг России будут под футболками, их нельзя демонстрировать, но спортсмены будут их чувствовать, — сообщает издание «Спорт-экспресс».
2021-01-14T14:45:03+03:00
2021-01-14T14:45:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773774-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:45, 14 января 2021
Загрузка комментариев...