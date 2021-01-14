По данным основателя Телеграма Павла Дурова, еще два президента – Бразилии и Турции – начали пользоваться мессенджером

Ранее Дуров сообщил, что в начале января аудитория «Телеграма» превысила 500 миллионов пользователей. «Телеграмом» пользуются несколько президентов и премьер-министров. Наплыв пользователей объясняют тем, что WhatsApp, другой популярный мессенджер, объявил условия предоставления своих услуг и политику конфиденциальности.