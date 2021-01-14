По данным основателя Телеграма Павла Дурова, еще два президента – Бразилии и Турции – начали пользоваться мессенджером

Ранее Дуров сообщил, что в начале января аудитория «Телеграма» превысила 500 миллионов пользователей. «Телеграмом» пользуются несколько президентов и премьер-министров. Наплыв пользователей объясняют тем, что WhatsApp, другой популярный мессенджер, объявил условия предоставления своих услуг и политику конфиденциальности.
2021-01-14T14:39:38+03:00
2021-01-14T14:39:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:39, 14 января 2021
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