ВОЗ предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. За неделю с 4 по 10 января количество выявленных случаев заражения выросло на рекордные пять миллионов. До этого две недели наблюдалось снижение заболеваемости.