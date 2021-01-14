ВОЗ предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. За неделю с 4 по 10 января количество выявленных случаев заражения выросло на рекордные пять миллионов. До этого две недели наблюдалось снижение заболеваемости.
2021-01-14T14:38:30+03:00
2021-01-14T14:38:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 14 января 2021
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