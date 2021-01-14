Департамент образования Москвы рапортует о том, что столичные школы готовы возобновить очное обучение

В департаменте подчеркнули, что помещение школы регулярно дезинфицируются, учителя используют индивидуальные средства защиты, потоки детей будут разведены. Кроме того, школьникам будут измерять температуру. В случае обнаружения симптомов ОРВИ, учеников или педагогов изолируют до прибытия медиков. Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18 января учащиеся столичных школ с 1 по 11 класс возвращаются к занятиям в очном режиме. При этом остальные ограничения продлеваются на неделю.
2021-01-14T14:37:47+03:00
2021-01-14T14:37:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 14 января 2021
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