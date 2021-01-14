По данным Amnesty International, десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия в Карабахе

По данным правозащитной организации «Международная амнистия», десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия Азербайджаном и Арменией во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как утверждается в докладе, в частности, применялись кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы с большой площадью поражения. Всего за 44 дня конфликта погибли как минимум 146 мирных жителей, среди которых есть дети и пожилые люди.
2021-01-14T14:36:20+03:00
2021-01-14T14:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 14 января 2021
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