По данным Amnesty International, десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия в Карабахе

По данным правозащитной организации «Международная амнистия», десятки мирных жителей погибли из-за неизбирательного применения оружия Азербайджаном и Арменией во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как утверждается в докладе, в частности, применялись кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы с большой площадью поражения. Всего за 44 дня конфликта погибли как минимум 146 мирных жителей, среди которых есть дети и пожилые люди.