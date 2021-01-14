Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации и продолжит ее рассмотрение. Украина обвиняет Россию в нарушении прав человека в Крыму. Как сообщает «Новая газета», суд признал приемлемыми все факты в жалобе Украины, кроме некоторых. Окончательное решение по жалобе будет принято позже. Российские представители в суде неоднократно подчеркивали, что иск Украины пропагандистский и имеет политическую мотивацию.