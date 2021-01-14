Частные клиники не имеют права использовать вакцину от коронавируса компании Pfizer, — пояснил Росздравнадзор

Частные российские клиники, в том числе в Сколково, не имеют права использовать вакцину от коронавируса компании Pfizer, — пояснил сегодня Росздравнадзор. Ведомство ссылается на нормы законодательства, согласно которым, такие препараты должны пройти государственную регистрацию в России. При этом запрет распространяется на все медицинские организации, в том числе, расположенные на территории Международного медицинского кластера.

В филиале израильской клиники «Хадасса» в Сколково не согласны с тем, что им нельзя использовать иностранную вакцину, — сказала «Эху» пресс-секретарь учреждения Анна Карабаш.

В клинике подчеркивают, что у них пока нет иностранных вакцин. Всех желающих только записывают в лист ожидания.