Мэр Москвы сегодня объявил, что столичные школьники возвращаются к очному обучению

Это происходит несмотря на то, что за последние сутки отмечен рост числа инфицированных коронавирусом.

Ученики московских школ приступят к обучению в обычном режиме. Их транспортные карты разблокируют, что позволит вновь пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, но ученики устали сидеть дома. При этом столичный градоначальник отметил, что риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик, а эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной, поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры безопасности. При выявления даже одного случая инфекции весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение, заключил Сергей Собянин. В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов положительно оценил информацию о полном возвращении в Москве всех классов в очный формат обучения. По словам главы ведомства, после новогодних праздников большинство российских школ вновь стали работать в обычном формате с присутствием учеников в классах и только 9 из них остаются на карантине в связи с коронавирусом.

У московских школ есть все ресурсы для очного обучения, — сказал «Эху» директор одной из них Елизавета Чиркова.

«Наша школа полностью готова к приему детей, мы можем организовать полноценный образовательный процесс. Опыт проведения занятий в 1-5 классах показал, что, да действительно, часть детей заболевали, уходили на карантин, были переболевшие учителя, но данный процесс не был настолько критическим, чтобы мы закрывались, чтобы некому было работать. Если теперь плавно и 6-11 классы вольются в учебный процесс, то мы постепенно эту ситуацию проживем», — сказала она.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович в интервью «Эху» признал, что решение о возвращении школьников к очному обучению неоднозначное.

«Нужно понимать, что ни одно из решений не является стопроцентно верным, ситуация все время меняется, никто не может гарантировать результатов. Я считаю, что сказалось то, что многие родители, дети обращаются, фиксируют очень сложную ситуацию с образованием. Сейчас всплеска нет, снижения тоже нет, поэтому решение, конечно, рискованное, но другого, не рискованного, не может быть. Посмотрим, как это будет», — сказал он.

Отметим, что другие ограничения, которые не связаны со школами, в столице сохраняются до 21 января. Так, 30% сотрудников организаций должны по-прежнему работать удаленно. Люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, по возможности должны находиться в изоляции. Также на каникулах или дистанционном обучении останутся студенты столичных вузов и колледжей.