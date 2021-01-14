Небольшие торговые сети столкнулись с проблемами при закупках подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам

Небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупках подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Об этом «Коммерсанту» рассказали в одном из компаний. Предприниматели жалуются, что поставщики готовы продавать по таким ценам лишь ограниченное количество товара, кроме того, требуют премию за доставку. В крупных сетях – «Ашане» и X5 Retail Group заявили, что не испытывают никаких сложностей с поставками. В середине декабря власти, производители и сети договорились о фиксированных ценах на некоторые товары после того, как президент заявил о недопустимости подорожания базовых продуктов в условиях кризиса.