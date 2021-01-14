Глава Твиттера Джек Дорси считает, что блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа была правильной

Решение принято в экстраординарных обстоятельствах ради общественной безопасности, — подчеркнул Дорси. В то же время, он признает, что создан опасный прецедент, заставляющий задуматься о том, какую власть отдельные люди и корпорации имеют над глобальной общественной дискуссией. Дорси также выразил мнение, что решение сразу нескольких крупных соцсетей забанить Трампа не было согласованным.