Глава Твиттера Джек Дорси считает, что блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа была правильной

Решение принято в экстраординарных обстоятельствах ради общественной безопасности, — подчеркнул Дорси. В то же время, он признает, что создан опасный прецедент, заставляющий задуматься о том, какую власть отдельные люди и корпорации имеют над глобальной общественной дискуссией. Дорси также выразил мнение, что решение сразу нескольких крупных соцсетей забанить Трампа не было согласованным.
2021-01-14T13:39:38+03:00
2021-01-14T13:39:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773740-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:39, 14 января 2021
Загрузка комментариев...