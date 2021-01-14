СК отказался проводить проверку по заявлению юриста ФБК о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального

Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению юриста Фонда борьбы с коррупцией о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Копию постановления сам Навальный выложил в своем блоге. Как говорится в официальном ответе, конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлениях не содержится.

Сама спецслужба отрицает причастность к отравлению, заявляя о провокации.