В России, по официальным данным, выявлены почти 25 тысяч новых заразившихся коронавирусом

Это на две тысячи человек больше, чем вчера. За последние сутки умерли 570 человек. Это максимальное число с начала года. Больше всего новых заболевших в Москве – почти шесть тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил антикоронавирусные ограничения на одну неделю – до 21 января. При этом с понедельника ученики московских школ с 1 по 11 классы вернутся к учебе в обычном режиме. Собянин признает, что ситуация с распространением коронавируса остается неопределенной. Он призвал москвичей быть максимально осторожными, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.