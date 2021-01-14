ММК и клиника «Хадаса» настаивают на том, что имеют право использовать препараты, незарегистрированные в России

Международный медицинский кластер и клиника «Хадаса» настаивают на том, что имеют право использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, однако согласны, что вопрос ввоза вакцины Pfizer требует доработки. Ранее Росздравнадзор сообщил, что ввоз в Россию вакцин, не прошедших государственную регистрацию, запрещен. Этот запрет распространяется и на медицинские организации, работающие в Сколково.
2021-01-14T13:37:32+03:00
2021-01-14T13:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 14 января 2021
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