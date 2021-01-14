Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму и продолжит ее рассматривать. Как сообщил адвокат международной группы «Агора» Кирилл Коротеев, ЕСПЧ признал жалобу приемлемой в части исчезновения граждан, арестов, незаконности функционирования судов по российскому праву, отъема собственности, дискриминации крымских татар.

Между тем, российский Минюст утверждает, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, по данным Минюста, в частности, об убийствах мирных граждан, политически мотивированном уголовном преследовании, отказах в регистрации религиозных и иных организаций, дискриминации этнических украинцев, — сообщает РИА.