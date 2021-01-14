Джо Байден обратился к Сенату с призывом утвердить решение об импичменте Трампу, которое вынесла Палата представителей

Однако пока экстренное заседание не планируется.

Избранный президент США выразил надежду, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны. Джо Байден заявил о спланированных атаках на Капитолий. Их участников он назвал экстремистами и внутренними террористами и отметил, что протестующих спровоцировал Дональд Трамп. Ранее Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию об объявлении импичмента президенту. В ней Трампа обвиняют в «тяжких преступлениях и проступках» из-за произошедших беспорядков. Однако несмотря на сложившуюся ситуацию лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКонелл сообщил, что Сенат не будет созывать экстренное заседание для рассмотрения вопроса об импичменте до окончания президентского срока Трампа. Плановое собрание намечено на 19 января, а на 20-е уже запланирована инаугурация Джо Байдена.

Импичмент Дональду Трампу инициировали демократы.