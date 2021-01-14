Европейский суд по правам человека частично признал приемлемой жалобу Украины в отношении России по Крыму, — передает агентство РИА Новости, ссылаясь на решение суда. Отмечается, что суд продолжит ее рассмотрение. При этом в российском Минюсте утверждают, что ряд обвинений суд посчитал недоказанными, в том числе об имевших место случаях убийства мирных граждан, незаконном изъятии имущества военнослужащих, а также задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что на всех международных встречах поднимают вопрос Крыма, однако, по его словам, Россия не хочет решения проблемы.
Европейский суд по правам человека частично признал приемлемой жалобу Украины в отношении России по Крыму
Европейский суд по правам человека частично признал приемлемой жалобу Украины в отношении России по Крыму, — передает агентство РИА Новости, ссылаясь на решение суда. Отмечается, что суд продолжит ее рассмотрение. При этом в российском Минюсте утверждают, что ряд обвинений суд посчитал недоказанными, в том числе об имевших место случаях убийства мирных граждан, незаконном изъятии имущества военнослужащих, а также задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов.