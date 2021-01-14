Европейский суд по правам человека частично признал приемлемой жалобу Украины в отношении России по Крыму, — передает агентство РИА Новости, ссылаясь на решение суда. Отмечается, что суд продолжит ее рассмотрение. При этом в российском Минюсте утверждают, что ряд обвинений суд посчитал недоказанными, в том числе об имевших место случаях убийства мирных граждан, незаконном изъятии имущества военнослужащих, а также задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что на всех международных встречах поднимают вопрос Крыма, однако, по его словам, Россия не хочет решения проблемы.