Впервые за последние 10 дней в России отмечено более 24 тысяч случаев заражения коронавируса

В сравнении с предыдущими сутками количество инфицированных в стране увеличилось почти на две тысячи. Вместе с тем, уже третий день растет и количество тех, кто справился с болезнью. Их стало почти на 28 тысяч больше, что значительно превышает объем новых случаев. Растет и смертность, которая вернулась к показателям конца прошлого года. За сутки скончалось 570 человек. Москва по-прежнему остается во главе списка. В столице положительный результат дали более пяти тысяч тестов и это тоже обращение к цифрам недельной давности. Вообще же, четырехзначные показатели зафиксированы в трех регионах. Это обе столицы и московская область. Новые случаи зафиксированы в всех 85 субъектах Федерации. Хуже всего он распространяется в северных регионах – Чукотском и Ненецком автономных округах.

Под медицинским наблюдением в России находится в общей сложности около 612 тысяч человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ситуация с коронавирусом в стране и мире в скором времени начнет улучшаться.

На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию в городе неопределенной. Большинство ограничений, которые были введены ранее, сохранятся как минимум неделю. При этом московские школьники вернутся к очному обучению с 18 января.