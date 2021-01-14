Такие данные приводит столичное метеобюро. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что городские службы работали в усиленном режиме.
В метеобюро подчеркнули, что минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы. На метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура -14 градусов.
За минувшую ночь в Москве выпала четверть месячной нормы осадков
Такие данные приводит столичное метеобюро. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что городские службы работали в усиленном режиме.