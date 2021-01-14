Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, — директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, — предупредил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в зимнее время люди чаще заходят внутрь помещений. Этот факт увеличивает возможность распространения коронавируса. В мире за минувшую неделю число выявленных случаев заражения выросло на 5 миллионов. Это максимальный показатель.