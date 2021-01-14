Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, — директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, — предупредил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в зимнее время люди чаще заходят внутрь помещений. Этот факт увеличивает возможность распространения коронавируса. В мире за минувшую неделю число выявленных случаев заражения выросло на 5 миллионов. Это максимальный показатель.
2021-01-14T12:35:49+03:00
2021-01-14T12:41:41+03:00
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12:35, 14 января 2021
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