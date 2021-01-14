В России, согласно официальным данным, зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с начала года

За сутки скончались 570 человек. Выявили более 24 с половиной тысяч новых случаев заражения. Это значительно больше, чем накануне. В Москве зафиксировано около 6 тысяч новых инфицированных. На этом фоне мэр столицы назвал ситуацию в городе неопределенной. Большинство ограничений, которые были введены ранее, сохранятся как минимум неделю. При этом московские школьники вернутся к очному обучению с 18 января.