Глава компании Twitter признал, что пожизненная блокировка аккаунта Дональда Трампа создаёт опасный прецедент

Несмотря на это он назвал решение правильным.

Блокировку личной учётной записи президента Джек Дорси объяснил экстраординарными обстоятельствами и намерением обеспечить общественную безопасность после беспорядков в центре Вашингтона. Гендиректор Twitter заверил, что не испытывает радости по поводу блокировки аккаунта Дональда Трампа. По его мнению, это признак провала в продвижении здоровой культуры общения. Действия по блокировке кого-либо разделяют людей. Они создают опасный прецедент, заставляющий задуматься, что власть, которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения. Аккаунт президента Twitter навсегда заблокировал в субботу, после беспорядков в Конгрессе и гибели пяти человек. Представители соцсети обещали закрывать учетные записи любого, кто предоставит слово Трампу. Он использовал Twitter как основную политическую трибуну. Лишили его на время слова Facebook, Instagram и ряд других сервисов. Объясняли это тем, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов. Блокировка вызвала бурную дискуссию по поводу правомерности действий соцсетей и обвинения в цензуре. Дорси уверяет: они решение друг с другом не согласовывали.



На фоне критики Facebook и Twitter за два дня потеряли в общей сложности больше 50-ти миллиардов долларов рыночной стоимости.