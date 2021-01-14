Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент

За отрешение его от должности проголосовала Палата представителей. Более 200 конгрессменов посчитали, что Трамп виновен в беспорядках и насильственном захвате Капитолия. Решение об импичменте должен утвердить Сенат, однако, лидер большинства в верхней палате, республиканец Митч Макконелл сказал, что не будет созывать экстренное заседание до инаугурации Джо Байдена, которая намечена на 20 января.