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12:11, 14 января 2021

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент

фото: Gerald Herbert / ТАСС
фото: Gerald Herbert / ТАСС

За отрешение его от должности проголосовала Палата представителей. Более 200 конгрессменов посчитали, что Трамп виновен в беспорядках и насильственном захвате Капитолия. Решение об импичменте должен утвердить Сенат, однако, лидер большинства в верхней палате, республиканец Митч Макконелл сказал, что не будет созывать экстренное заседание до инаугурации Джо Байдена, которая намечена на 20 января.



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