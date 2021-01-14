Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Специалисты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. В делегацию вошли эксперты из 19 стран, в том числе, из России. Вирусологи посетят также юг Китая, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно там специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла произойти утечка из лаборатории в Ухане.