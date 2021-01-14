Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Специалисты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. В делегацию вошли эксперты из 19 стран, в том числе, из России. Вирусологи посетят также юг Китая, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно там специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла произойти утечка из лаборатории в Ухане.
2021-01-14T12:10:38+03:00
2021-01-14T12:23:41+03:00
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12:10, 14 января 2021
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