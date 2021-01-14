Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения заявила о запрете на прививки вакциной Pfizer в частных клиниках России.

В Росздравнадзоре отметили, что запрещен ввоз и применение вакцин, которые не прошли государственную регистрацию в России. Это распространяется и на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера, заключили в ведомстве. Поводом для разъяснений стали сообщения о возможности привиться вакциной Pfizer в израильской клинике Hadassah в Москве. В частности, об этом в эфире «Эхо Москвы» во вторник говорила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. А в конце декабря в колл-центре филиала клиники Hadassah — агентству «Интерфакс» рассказали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. В клинике уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».

В России сейчас зарегистрировано две отечественные вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».