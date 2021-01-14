Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили более 24,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 2 тысячи больше, чем накануне. Скончались 570 человек с подтвержденным COVID-19. При этом в Москве зафиксировано около 6 тысяч новых случаев заболевания. В Санкт-Петербурге число инфицированных за неделю выросло почти в три раза.

Коронавирус за последние сутки выявили у 4205 петербуржцев. Об этом сообщил городской координационный совет по противодействию инфекции. Неделю назад медики поставили этот диагноз лишь полутора тысячам пациентов. Отмечу, что по данным официального портала Стопкоронавирус-рф накануне ковид-19 выявили лишь у трёх тысяч горожан. Таким образом данные двух официальных источников разошлись более чем на тысячу человек. Тем временем число госпитализаций в Петербурге увеличилось почти на четыре процента. За сутки в больницы направили более восьмисот горожан. Специалисты прогнозировали рост количества пациентов в клиниках, поскольку петербуржцы стали чаще обращаться за помощью после праздников, сообщили в корсовете агентству ТАСС. По словам чиновников, медучреждения подготовили запас лекарств. В городе свободно 20% инфекционных коек.

По официальным данным, Санкт-Петербург в полтора раза обгоняет Москву по количеству смертельных случаев от коронавируса на 100 тысяч человек и занимает 1 место в России.

Между тем, московские школьники с 18 января возвращаются к очному обучению. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Будут разблокированы транспортные карты, и ученики с 1 по 11 класс смогут воспользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Собянин уточняет, что при выявлении заразившегося коронавирусом школьника, на дистанционное обучение будет переводиться весь его класс.