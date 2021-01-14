Московские власти просят жителей столицы пересесть сегодня на общественный транспорт и по возможности не пользоваться личными машинами. Это связано со сложной ситуацией на дорогах после снегопада. Утром пробки достигали 8 баллов. На данный час в отдельных районах выпало до 10 сантиметров снега. Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что по существующему регламенту при таком количестве снега на полную уборку города отводится три дня.
2021-01-14T11:36:13+03:00
2021-01-14T11:41:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773676-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3381826.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 14 января 2021
Загрузка комментариев...