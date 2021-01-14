Московские власти просят жителей столицы пересесть сегодня на общественный транспорт и по возможности не пользоваться личными машинами. Это связано со сложной ситуацией на дорогах после снегопада. Утром пробки достигали 8 баллов. На данный час в отдельных районах выпало до 10 сантиметров снега. Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что по существующему регламенту при таком количестве снега на полную уборку города отводится три дня.