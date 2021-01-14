В правительстве подсчитали, что около 10 миллионов россиян отправились в путешествия по стране в новогодние каникулы

В правительстве России подсчитали, что около 10 миллионов россиян отправились в путешествия по стране в новогодние каникулы. Загрузка загородных отелей составила от 70 до 90%. Как сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Чернышенко, туристы отдавали предпочтения отдыху на горнолыжных курортах, поездкам в санатории и на термальные источники.