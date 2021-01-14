В правительстве подсчитали, что около 10 миллионов россиян отправились в путешествия по стране в новогодние каникулы

В правительстве России подсчитали, что около 10 миллионов россиян отправились в путешествия по стране в новогодние каникулы. Загрузка загородных отелей составила от 70 до 90%. Как сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Чернышенко, туристы отдавали предпочтения отдыху на горнолыжных курортах, поездкам в санатории и на термальные источники.
2021-01-14T11:35:49+03:00
2021-01-14T11:42:58+03:00
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11:35, 14 января 2021
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