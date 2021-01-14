Власти Москвы договорились с более чем 30 частными клиниками в столице об организации вакцинации от коронавируса, — сообщает мэрия. В 15 учреждений препарат уже направлен. При этом Росздравнадзор сегодня пояснил, что частные клиники не могут использовать незарегистрированные в нашей стране вакцины.
2021-01-14T11:34:38+03:00
2021-01-14T11:37:42+03:00
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11:34, 14 января 2021
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