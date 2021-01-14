Подавляющее большинство российских регионов вернули очные занятия в школах после новогодних праздников, — сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Он назвал отрадным фактом то, что это решение приняла и Москва. По мнению Кравцова, это говорит об эффективности совместной работы с регионами по защите здоровья. Всего девять школ в стране сейчас остаются на карантине в связи с коронавирусом.