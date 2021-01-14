Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в насильственном захвате Капитолия

Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в беспорядках и насильственном захвате Капитолия. Он стал первым президентом в истории страны, кому вынесли импичмент дважды.

Лидер республиканского меньшинства в Палате Представителей Кевин Маккарти накануне голосования по импичменту сообщил, что не будет лоббировать членов партии голосовать против — после того, как в телефонном разговоре с ним президент Трамп полностью отрицал участие своих сторонников в мятеже и захвате Капитолия и обвинил во всем Антифа. В среду во время голосования по импичменту Маккарти заявил с трибуны, что Трамп «несет ответственность» за насильственный захват Капитолия , но выступил против импичмента так близко к концу президентского срока — Джо Байден вступает в должность через неделю. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Трампа «явной и реальной опасностью» и заявила, что «он должен уйти». Голосами 232 против 197 Палата Представителей вынесла импичмент президенту Трампу, второй за четыре года, за подстрекательство к насилию против правительства США. На митинге 6 января возле Белого Дома перед началом голосованием Конгресса по утверждению выборов Трамп призвал своих сторонников бороться и идти к Капитолию, что они и сделали.

Следующий шаг в процессе импичмента — голосование в Сенате, который решит, виновен ли президент в вынесенном ему обвинении и отрешать ли его от должности. До 19 января Сенат находится на перерыве и собираться досрочно не будет. Но лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел, как сообщала Нью-Йорк Таймс, склоняется к тому, чтобы голосовать ЗА отрешение Трампа от должности. Сенатор номер 3 в Республиканской партии Лиз Чейни накануне заявила, что проголосует за импичмент Трампу.

До 19 января Сенат находится на каникулах и собираться досрочно не планирует. Джо Байден обратился к верхней палате с призывом утвердить вынесенное Палатой представителей решение.