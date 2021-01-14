Экстренную посадку в питерском аэропорте Пулково совершил самолет, который следовал из Москвы в Салехард

Сразу после вылета экипаж самолета А-320 авиакомпании «Ямал» обнаружил неполадки в работе приборов. Как в последствии сообщили представители перевозчика, которых цитируют РИА-новости, отказал пилотажно-навигационный комплекс, отключился автопилот и автомат тяги, после чего судно перешло на аварийный режим управления. Из-за мощного снегопада и сильного ветра возвращаться в столицу было нецелесообразно и борт перенаправили в Санкт-Петербург. Он приземлился в Пулково без каких-либо проблем. Помощь экстренных служб 110 пассажирам и 8 членам экипажа не потребовалась. Благодаря грамотным и четким действиям экипажа никто не пострадал. Сейчас пассажиры находятся в Пулково. Из московского аэропорта Домодедово уже направлен резервный самолет, которому и предстоит доставить их по месту назначения.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.