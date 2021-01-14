Частные российские клиники не имеют права использовать вакцину от коронавируса компании Pfizer, пояснил Росздравнадзор

Частные российские клиники, в том числе в Сколково, не имеют права использовать вакцину от коронавируса компании Pfizer, — пояснил сегодня Росздравнадзор. Ведомство ссылается на нормы законодательства, согласно которым, такие препараты должны пройти государственную регистрацию в России. При этом запрет распространяется на все медицинские организации, в том числе, расположенные на территории Международного медицинского кластера. Филиал израильской клиники «Хадаса» в Сколково ранее сообщила, что ведет переговоры о поставках вакцин компании Pfizer и Moderna. Там уточняли, что желающие уже записываются в лист ожидания. При этом сами поставки возможны не раньше февраля.