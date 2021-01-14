В Кении обнаружены 16 новых штаммов коронавируса, которые пока еще не встречались в других регионах мира, — сообщает местная газета East Africa. Специалисты Кенийского медицинского института утверждают, что эти штаммы в начальной фазе заболевания очень сложно определить. Четыре из них отличаются высокой степенью агрессивности.
2021-01-14T10:44:08+03:00
2021-01-14T11:07:20+03:00
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10:44, 14 января 2021
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