В Кении обнаружены 16 новых штаммов коронавируса, которые пока еще не встречались в других регионах мира, — сообщает местная газета East Africa. Специалисты Кенийского медицинского института утверждают, что эти штаммы в начальной фазе заболевания очень сложно определить. Четыре из них отличаются высокой степенью агрессивности.