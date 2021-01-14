Международная правозащитная организация Amnesty International осудила применение Азербайджаном и Арменией кассетных бомб в Нагорном Карабахе. В опубликованном сегодня докладе говорится, что из-за этого погибли десятки мирных жителей. Правозащитники приводят документальные свидетельства.
2021-01-14T10:37:39+03:00
2021-01-14T10:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:37, 14 января 2021
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