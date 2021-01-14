Избранный президент США Джо Байден передумал добираться поездом в Вашингтон на свою инаугурацию из-за соображений безопасности, — сообщил агентству Associated Press осведомленный источник. Это связано с предупреждением ФБР о том, что существует угроза новых актов насилия в ближайшие дни. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.