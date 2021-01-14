Избранный президент США Джо Байден передумал добираться поездом в Вашингтон на свою инаугурацию из-за соображений безопасности, — сообщил агентству Associated Press осведомленный источник. Это связано с предупреждением ФБР о том, что существует угроза новых актов насилия в ближайшие дни. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
2021-01-14T10:37:11+03:00
2021-01-14T11:19:58+03:00
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10:37, 14 января 2021
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