Z Архив новостей новости
5 3 6 345
10:34, 14 января 2021

Около 30 рейсов были задержаны или отменены сегодня в московских аэропортах из-за сильных снегопадов

За ночь и утро выпала пятая часть месячной нормы осадков. Сложная ситуация сохраняется на столичных и подмосковных трассах. Власти рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Сингулярная лестница Байдена Сторонники честных выборов не громили и не грабили магазинов. Они пришли к законодательной власти потребовать рассмотрения свидетельств фальсификации выборов. Но их встретила Национальная гвардия, слезоточивый газ и аресты…

5 256 6 57318 07.01
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Ничего страшного в Вашингтоне не случилось Это был вполне демократический, хотя и дурацкий акт. Не всякое демократические действие должно быть эффективным. Однако теперь возможны две разные реакции на него – и эта развилка важна не только для Америки…

5 101 6 32374 07.01
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 206 6 22174 08.01
Блоги

Марк Цукерберг: Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы до конца президентского срока Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период слишком велик…

5 57 6 11960 07.01
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 65 6 7831 09.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 186 6 23538 10.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 148 6 19853 08.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 76 6 10249 10.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Верить этим лицемерам невозможно Те же политики, эксперты и сми, которые оправдывали захваты правительственных зданий в Украине, в Белоруссии, оправдывали уличные погромы против Трампа со стороны БЛМ и Антифа, сейчас осуждают захват здания Конгресса США…

5 141 6 32860 07.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 6863 12.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Предъявите извинения… Кому что и за что? Почему за Голодомор перед сегодняшними украинскими нацистами должна ответить еврейская страна, не существовавшая тогда. Это специфика нацистского подхода: поступки отдельных людей – вина всего народа, а предъявление вины – по масштабам собственных сил…

5 102 6 16816 07.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Америке нет дела до русских патриотов и либералов Если мы хотим смотреть на мир не через призму страхов и желаний, а объективно, зависимость нашего взгляда от «позиции обкома» должна быть исключена; к сожалению, вместе с ней нам придется исключить из «уравнения» и самих себя…

5 109 6 45757 07.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Это только начало После атаки на Конгресс, Трамп закончился как демократический политик. В представлении тех, кто думал, что он таковым является…

5 57 6 9655 09.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Разблокировать блокировку Чушь или не чушь, но за Трампа проголосовали десятки миллионов американцев. И ограничивая доступ людей к важной информации вы, по факту, устраиваете цензуру…

5 129 6 22980 08.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6666 11.01
Блоги

Алексей Кузнецов историк

Слово о свободе слова Что же такого замечательного сокрыто в этом документе с неброским названием?..

5 58 6 10961 11.01

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовало интернет-издание Mash…

5 9 6 8142
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

После таких картинок Трамп становится токсичным и оставляет за собой выжженную поляну, потому что будет тяжело избираться республиканскому президенту. Все-таки последний раз Капитолий брали в 1814 году, и были это англичане…

5 96 6 85054 09.01
#слушать 49:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 186 6 23566 10.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

Сколько денег потеряли работающие пенсионеры Такая вот социальная политика получается: дадут миллиарды рублей, пусть десятки, даже сотни в виде пособий на детей и т.п., а лишат триллионов рублей…

5 145 6 236311 08.01
8читать ;смотреть
Интервью Разворот (утренний)

Константин Северинов гость: Константин Северинов доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США)

Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать…

5 15 6 72063 11.01
#слушать 20:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8945470
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4763576

Сегодня в эфире