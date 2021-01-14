Около 30 рейсов были задержаны или отменены сегодня в московских аэропортах из-за сильных снегопадов

За ночь и утро выпала пятая часть месячной нормы осадков. Сложная ситуация сохраняется на столичных и подмосковных трассах. Власти рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта.
2021-01-14T10:34:48+03:00
2021-01-14T11:21:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 14 января 2021
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