Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, который считают отправной точно пандемии коронавируса.

В задачи группы, в которую пошли представители 12 стран, в том числе российские и китайские эпидемиологи не входит определение чьей -либо вины в начале пандемии. Тем не менее в ВОЗ выразили разочарование тем, что китайские власти так долго не выдавали разрешение на визит, объясняя это дополнительными процедурами в условиях пандемии. Репортаж из аэропорта центральное телевидение КНР показывало в прямом эфире. Группе предстоит пройти 14-дневный карантин и только потом приступить к работе. Подготовка визита началась еще летом прошлого года, когда в городе побывали представители организации. Эксперты, мнение которых приводит британская газета Гардиан, полагают, что только на месте событий можно получить точное представление о том, что именно могло стать источником вируса и определит пути его передачи от животного человеку. При этом в группе не считают, что ответ на вопрос о происхождении вируса будет найден именно в Китае, считая Ухань лишь отправной точной исследований.

Гипотезу о лабораторном происхождении КОВИД-19, которую высказал советник Президента США по национальной безопасности Мэттью Поттингер, в ВОЗ не поддерживают.