Алексей Навальный находится в федеральном розыске с конца декабря, — подтвердила «Российская газета», ссылаясь на соответствующее постановление управления ФСИН по Москве. Адвокат политика Вадим Кобзев подтвердил в интервью «Эху», что Навальный не знал о розыске, когда объявлял о решении вернуться в Россию 17 января. Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-мурза младший сказал в эфире «Эха», что изначально был уверен в возвращении политика на родину.

Кара-мурза подчеркнул, что и сам после двух отравлений считал своим долгом вернуться в Россию.