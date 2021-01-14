Все столичные школьники со следующей недели вернутся к прежнему режиму обучения

Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дистанционный режим уйдет в прошлое, правда пока только для учащихся школ. С понедельника они продолжат учиться как обычно, транспортные карты школьников с 1 по 11-й классы разблокируют, говорится в указе Сергея Собянина. Школы должны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, наказал градоначальник. Если хотя бы один человек заболеет коронавирусом — весь класс временно переведут на дистанционное обучение. Отметим, ослабления затронули только школьников. Для пожилых людей ничего не меняется. Вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работать дистанционно или останутся на каникулах, говорится в указе Сергея Собянина. Удаленно по-прежнему должны работать 30 процентов сотрудников московских компаний. Рестораны, бары, клубы останутся закрытыми в ночное время. Ситуацию в городе с коронавирусом мэр назвал неопределённой. По его словам, если за неделю она не станет хуже, ограничения продолжат смягчать.

Мэр призвал москвичей активнее вакцинироваться. На днях власти снова расширили число тех, кто может сделать прививку от коронавируса. Туда включили работников туристической отрасли, сферы недвижимости, сотрудников IT-компаний и некоммерческих организаций, которые предоставляют социальные услуги.