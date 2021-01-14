Защита Навального не исключает его задержания в аэропорту по прилете в Россию

Защита Алексея Навального не исключает его задержания в аэропорту по прилете в Россию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Навального по делу «Ив Роше» Вадим Кобзев.

«В материалах дела Навального в Симоновском суде есть пункт, что при установлении местонахождения, его нужно задержать. Возможно, что его задержат по прилете в Россию. Он должен пересечь границу, пройти погранконтроль, пограничник установит, что перед ним лицо, находящееся в розыске и передаст его полицейским в аэропорту Внуково. А полицейские уже должны сообщить в УФСИН по городу Москве, чтобы они приехали и вручили ему повестку на 29 января на заседание по замене условного срока на реальный», — сказал он.

При это адвокат подчеркнул, что арест Алексею Навальному не грозит.

«Навальный не арестован, у него меры пресечения нет, в любом случае его придется отпускать», — отметил он.

Алексей Навальный ранее объявил, что возвращается в Россию 17 января. Политик около пяти месяцев лечился и проходил курс реабилитации в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок». Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Оппозиционер считает, что российские власти пытаются не допустить его возвращения в Россию, фабрикуя уголовные дела.

Против Алексея Навального в России сейчас расследуется два уголовных дела. Федеральная служба исполнения наказания просит суд заменить ему условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве считают, что условно осужденный Навальный не исполняет возложенные на него приговором обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сам Алексей Навальный подчеркивает, что его условный срок истек 30 декабря. В последние дни прошедшего года Следственный комитет заявил о новом расследовании против политика. Дело о мошенничестве в особо крупном размере завели из-за растраты 356 миллионов рублей из средств, которые Навальному и его соратникам отправляли в качестве пожертвований.