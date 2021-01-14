Европейский суд по правам человека огласит решение о приемлемости иска Украины против России из-за событий в Крыму

Европейский суд по правам человека, как ожидается, огласит решение о приемлемости иска Украины против России из-за событий в Крыму. Большая палата страсбургского суда рассматривает дело с осени позапрошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что на всех международных встречах поднимают вопрос Крыма, однако, по его словам, Россия не хочет решения проблемы.

Украина обвиняет Россию сразу по нескольким статьям. Речь, в частности, идет о нарушении права на жизнь и свободы выражения мнений. Стоит напомнить, что в Европейский суд было подано около 7 тысяч индивидуальных жалоб после присоединения Крыма к России.