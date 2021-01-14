Мессенджер Snapchat планирует навсегда заблокировать аккаунт Трампа после вступления Байдена в должность президента

Мессенджер Snapchat планирует навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа после вступления Джо Байдена в должность президента. В пресс-службе компании сказали, что это делается в интересах общественной безопасности. Ранее Трамп в своем обращении к нации заявил, что в последние дни в стране произошло беспрецедентное нападение на свободу слова. Напомню, аккаунты Трампа заблокированы в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме. Он не может загружать видео в YouTube.