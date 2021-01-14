Дональд Трамп призвал к объединению страны после того, как Палата представителей проголосовала за его импичмент

В своем видеообращении он осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия с 6 января, при этом ничего не сказал собственно о решении Палаты представителей. Отметим, что решение Палаты представителей должен утвердить Сенат, однако, лидер большинства верхней палате, республиканец Митч Макконелл сказал, что не будет созывать экстренное заседание до инаугурации Джо Байдена.
2021-01-14T10:10:00+03:00
2021-01-14T10:10:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:10, 14 января 2021
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