Дональд Трамп призвал к объединению страны после того, как Палата представителей проголосовала за его импичмент

В своем видеообращении он осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия с 6 января, при этом ничего не сказал собственно о решении Палаты представителей. Отметим, что решение Палаты представителей должен утвердить Сенат, однако, лидер большинства верхней палате, республиканец Митч Макконелл сказал, что не будет созывать экстренное заседание до инаугурации Джо Байдена.