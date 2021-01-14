Дорожные заторы в Москве достигли 8 баллов, — свидетельствует сервис Яндекс.Пробки. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах, а также на МКАДе. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно осторожными, а по возможности отказаться от использования личного транспорта. Сильный снегопад начался после полуночи, уже выпала пятая часть месячной нормы осадков.
2021-01-14T09:35:13+03:00
2021-01-14T09:44:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 14 января 2021
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