Дорожные заторы в Москве достигли 8 баллов, — свидетельствует сервис Яндекс.Пробки. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах, а также на МКАДе. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно осторожными, а по возможности отказаться от использования личного транспорта. Сильный снегопад начался после полуночи, уже выпала пятая часть месячной нормы осадков.