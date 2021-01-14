Сильная метель накрыла Москву

Ночь на Старый Новый год стала самой морозной в этом году.

О снегопаде, который принес циклон с романтическим именем Грета, в городе стало известно заранее. Предупреждение синоптиков оказалось точным вплоть до мелочей. Снег повалил уже после полуночи и к утру выпало 8 миллиметров осадков, что составляет пятую часть месячной нормы. Машин на улицах было немного, но пробки на МКАДе тем не менее возникли. Многочисленные фуры не могли справиться со сколькой дорогой, буксовали и тормозили, а то и вовсе останавливали движение. Неприятностей добавили сильный ветер и самый крепкий мороз с начала зимы. Температура опустилась до 13 с лишним градусов ниже ноля. Впрочем, это далеко не предел. К концу недели нам обещают до – 25, но температуру батарей в ответ на это увеличат. Городские коммунальные службы переведены на повышенный уровень готовности и уже приступили у уборке снега. Особое внимание обращают на пешеходные дорожки и придомовые территории.

В Московских аэропортах отменили или задержали до 30 рейсов.