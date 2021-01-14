Правительство обещает уже в этом году запустить эксперимент с «цифровыми двойниками» документов

О создании приложения стало известно весной прошлого года.

Пользователи приложения смогут хранить в своем телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, справку о регистрации по месту жительства и другие важные документы. Причем их «цифровые двойники» можно будет официально использовать вместо бумажных документов. Например, для покупки билетов по стране, при регистрации ИП в налоговой и предоставлении декларации по налогу на доходы, подаче заявления в полицию. Пока приложение запустят в тестовом режиме. Эксперимент должен был стартовать в июле 2020 и завершиться до конца года – об этом говорилось в проекте постановления, которое Министерство цифрового развития опубликовало весной. Позже документ удалили, пояснив, что это был рабочий вариант. В нем говорилось, что для того, чтобы начать пользоваться приложением, человеку будет необходимо прийти с паспортом и сдать биометрические данные, которые должны будут проверить в МВД.

Эксперты называют инициативу полезной, но отмечают, что существуют серьезные риски масштабных утечек данных пользователей приложения. Проблемы с уязвимостью баз данных возникают регулярно.