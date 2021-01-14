Алексей Навальный с конца декабря прошлого года находится в федеральном розыске, подтверждает сайт «Российской газеты». Издание ссылается на постановление управления ФСИН по Москве об объявлении политика в розыск.

Постановление подписали 29 декабря, но искать Алексея Навального начали за месяц до этого, пишет сайт Российской газеты. Причиной называет то, что оппозиционный политик перестал отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан это делать. Розыск связан с уголовным делом «Ив Роше», по нему Навального осудили условно, назначив испытательный срок пять лет, затем продлили еще на год. Срок истёк 30 декабря. За день до этого политика объявили в федеральный розыск. Сайт издания со ссылкой на службу исполнения наказаний пишет, что Навальный только однажды – 23 ноября — сообщил инспекторам, что находится на реабилитации в Германии, где восстанавливается после отравления в России. Дату возвращения в страну тогда не назвал. ФСИН через суд потребовала изменить условный срок на реальный. Политика обвинили в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Заявление Симоновский суд Москвы зарегистрировал в начале недели.

Навальный вчера объявил о возвращении в Москву в воскресенье. Он прилетит рейсом авиакомпании «Победа». Адвокат Вадим Кобзев рассказал изданию «МБХ-медиа», что политик не знал о постановлении ФСИН, когда сообщил о своем намерении.