Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу — за отстранение действующего президента США от должности высказались более двухсот конгрессменов. «За» проголосовали, в том числе, 10 республиканцев. Они также посчитали, что Трамп виновен в беспорядках и насильственном захвате Капитолия 6 января. Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент вынесли дважды. Сам он утверждает, что он и его сторонники всегда соблюдали законы.

По закону, решение об импичменте президента США должен утвердить Сенат, однако, лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКонелл уже сказал, что не будет созывать экстренное заседание до инаугурации Джо Байдена.